Нєшка у Коцуре друга промоция „Ружовей заградки 2024.”

КОЦУР – Нєшка будзе отримана друга промоция Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024.“ Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини у подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре.

Промоция почнє на 18 годзин зоз презентацию Фестивалу, як настава и як ше пририхтує, о чим буду бешедовац орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки“.

Промоция будзе интерактивна, преткана зоз музичнима илустрациями, а после промоциї заинтересовани годни поставяц питаня о тим цо их интересує.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих котри жадаю дознац о тим як можу участвовац на Фестивалу, як правилно написац текст и музику за шпиванку за конкурс, на яки способ мож конкуровац и о шицким другим вязане за Фестивал.