КултураРутенпресТексти

Нєшка у Коцуре друга промоция „Ружовей заградки 2024.”

автор ртв
автор ртв 89 Опатрене

КОЦУР – Нєшка будзе отримана друга промоция Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024.“ Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини у подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре.

Промоция почнє на 18 годзин зоз презентацию Фестивалу, як настава и як ше пририхтує, о чим буду бешедовац орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки“.

Промоция будзе интерактивна, преткана зоз музичнима илустрациями, а после промоциї заинтересовани годни поставяц питаня о тим цо их интересує.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих котри жадаю дознац о тим як можу участвовац на Фестивалу, як правилно написац текст и музику за шпиванку за конкурс, на яки способ мож конкуровац и о шицким другим вязане за Фестивал.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєодлуга будзе упис приявених дзецох до Бамбия

Початком септембра други уписни термин на Русинистики

Наступного викенду Културна манифестация „Миклошевци 2023”

Ище тидзень тирва Явна поволанка

Додзелєни средства за два проєкти з општини Шид