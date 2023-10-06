Нєшка у коцурскей оводи промоция сликовнїци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе”

КОЦУР – У просторийох Предшколскей установи „Бошко Буха”, оддзелєнє „Герлїчка” у Коцуре нєшка, 6. Октобра, на 10 годзин будзе отримана промоция сликовнїци за дзеци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе” Наташи Еделински Миколка.

О сликовнїци коцурским дзецом будзе бешедовац авторка.

Спомнута сликовнїца „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе”, за хтору илустрациї поробела Ивана Бучко, вишла у новембру прешлого року як осма кнїжка у едициї „Заградка” НВУ „Руске слово”.

Цена кнїжки 700 динари, а тоту, як и други кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

Остатню верзию електронского Каталоґа кнїжкох „Руского слова” (обновена 15. септембра 2023) у ПДФ формату можеце зняц на тим линку.