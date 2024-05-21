Нєшка у школи науково-фахова конференция

ДЮРДЬОВ – У просторийох Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, нєшка, 21. мая нa 12 годзин, будзе науково-фахова конференция пошвецена сучасним технолоґийом на предшколским и основношколским уровню, у орґанизациї Педаґоґийного заводу Войводини и Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета.

Teма на стретнуцу будзе „Хаснованє информацийних и комуникацийних технолоґийох (ИКТ) алатох у основних школох у Войводини и применьованє ИКТ у предшколских установох”, проф. др Михайло Фейса будзе бешедовац о крочайох ґу компютерскому прекладаню на релацийох сербски–руски и анґлийски–руски.

Присутни на сходу буду директор Педаґоґийного заводу Войводини Янош Пушкаш, а уводне преподаванє отримаю др Силвия Илич, проф. др Михайло Фейса и Дьордє Уца.

Спред дюрдьовскей основней школи на конференциї буду участвовац учителька Єлена Кухар и наставнїца руского язика Мария Самарджич, а спред Предшколскей установи „Дзецинство” виховательки Марина Сабадош и Бранислава Макитан Данґубич.