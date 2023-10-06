Нєшка у Заводзе Стретнуце з Любомиром Медєшом

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици Сербскей 15) нєшка, пияток 6. октобра, на 18 годзин будзе Стретнуце з Любомиром Медєшом, як перше з планованей сериї стретнуцох зоз визначнима дїячами и творителями з рускей заєднїци.

Любомир Медєши (Руски Керестур, 1949) етнолоґ по фаху, дакедишнї кустос Войводянского музея, директор НВП „Руске слово”, бул и предсидатель Дружтва за руски язик и литературу, предсидатель Рускей матки и активни дружтвено-политични дїяч, наукови виглєдовач, писатель и публициста.

Остатнї трицец роки жиє у Канади, так же окрем о рускей традициї, власних искуствох у руским културним живоце, Любомир Медєши годзен нашей явносци одкриц и на яки ше способ розвива руска дияспора у Сиверней Америки. Автор є трох кнїжкох: Лїсце яворово (1991), Руска традиция (2007) и Часокрок (2014), як и числених статьох и написох у новинох и часописох на руским и других язикох. Автор є зоз сотруднїками и Музейскей збирки Руски Керестур (1976).

Нащивителє годни поставяц питаня и на тот способ допринєсц динамики на Стретнуцу.

Розгварку будзе водзиц директор ЗКВР Саша Сабадош.