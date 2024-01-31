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Нєшка у Заводзе Стретнуце з Дюром Латяком

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 101 Опатрене

НОВИ САД – Нєшка, 31. януара на 18 годзин у Заводзе за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) будзе Стретнуце з Дюром Латяком.

Наш визначни новинар, публициста, писатель, музичар и дружтвено-политични роботнїк Дюра Латяк, 31. октобра 2023. року, наполнєл 90 роки живота. З нагоди того значного ювилея здогаднєме ше найзначнєйших хвилькох, подїйох и особох хтори означели його творчи живот.

Слова будзе и о планох хтори пред Дюром Латяком у наиходзацим периодзе.

Розгварку будзе водзиц директор ЗКВР Саша Сабадош.

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