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Нєшка схадзка Вивершного одбору

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 4 Опатрене

НОВИ САД – Вивершни одбор Националного совиту Руснацох (НСР) нєшка 12. марца отрима 29. порядну схадзку.

На схадзки ше будзе розпатрац звити о роботи за прешли рок, плани роботи и финансийни плани за тот рок НСР, його одборох и роботних целох, тиж и установох хторим НСР снователь – Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя, НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

Попри тим, будзе слова о лїстини препоручених проєктох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох (Министерство култури).

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