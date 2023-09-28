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Нєшка Вивершни одбор Нацоналного совиту

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 78 Опатрене

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) Вивершни одбор Националного совиту Руснацох отрима 7. схадзку, нєшка, штварток, 28. септембра на 11 годзин.

На схадзки ше будзе розпатрац предкладанє дньового шору за схадзку НС Руснацох и предкладанє одлукох по каждей предложеней точки. Роби ше, медзи иншим, о вименкох Финансийного плану Националного совиту за 2023. рок, о приношеню Правилнїка о подручних канцеларийох Националного совиту и о активносцох вязаних за означованє 270 рокох образованя по руски, 120 рокох предшколского образованя и 100 рокох Ґраматики.

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