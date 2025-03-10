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На стреду будзе схадзка Вивершного одбору

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 16 Опатрене

НОВИ САД – Вивершни одбор Националного совиту Руснацох (НСР) на стреду 12. марца отрима 29. порядну схадзку.

На схадзки ше будзе розпатрац звити о роботи за прешли рок, плани роботи и финансийни плани за тот рок НСР, його одборох и роботних целох, тиж и установох хторим НСР снователь – Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя, НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

Попри тим, будзе слова о лїстини препоручених проєктох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох (Министерство култури).

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