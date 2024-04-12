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Нєшка заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 36 Опатрене

КОЦУР – Заєднїцка схадзка Вивершного одбору и Одбору за културу Националного совиту Руснацох будзе отримана на пияток, 12. априла, на 13 годзин у просторийох Руского дому у Коцуре.

На Дньовим шоре буду предкладаня розподзельованя средствох по конкурсох на котри конкуровали нашо дружтва у Городу Суботица, Покраїнским секретарияту за културу – обласц нєматериялного нашлїдства и обласц видавательней дїялносци и Покраїнским секретарияту за национални меншини.

На схадзки Вивершни одбор будзе давац думанє о кандидатови за декана Филозофского факултету у Нови Садзе.

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