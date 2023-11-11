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Нєшка „Жатвово єшеньски роботнї” у Коцуре

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 34 Опатрене

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре нєшка, 11. новембра, будзе отримана роботня под назву „Жатвово єшеньски роботнї”.

У сотруднїцтве зоз Активом женох КУД „Жатва”, шицки присутни годни видзиц и научиц велї интересантносци о живоце и роботи з прешлосци. Окрем того, учашнїки на роботнї ше годни и сами опробовац у даєдних активносцох, як цо наприклад штриканє, вишиванє и крохмалєнє наших руских сукньох.

За першу роботню плановане упознац шицких нащивительох зоз схопносцу штриканя.

За вецей информациї явиц ше на Инстаґрам и Фейсбук бок КУД „Жатва”.

Початок роботнї заказани за 10 годзин.

Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

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