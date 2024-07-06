Нєшка жреб, на ютре початок турниру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень пред початком 51. ноцного турниру у малим фодбалу хтори орґанизує Фодбалски клуб „Русин”, нєшка 6. юлия, будзе вицагованє екипох и формованє ґрупох.

Турнир почина на ютре, 7. юлия, а стретнуца ше буду бавиц на терену у Старей школи, у формату 4+1, а у екипи найвецей можу буц приявени 10 бавяче.

Наградни фонд Ноцного турнира розпоредзени так же побиднїк на турниру освої 200 тисячи динари, другопласовани 50 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 20 тисячи динари.

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.