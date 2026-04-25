Нєшкайша представа „Подозривосц” – одказана, на ютре промоция кнїжки о РНТ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представа Подозривосц у виводзеню ґлумцох Културного центру з Кули, а у режиї Слободана Станковича, хтора требала буц отримана нєшка, 25. априла – одказана.

Представа требала буц отримана на 58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї, а одказана є пре здравствени причини єдного з ґлумцох, та на вечар место нєй нє будзе нїяка друга представа.

Здогаднїме, на ютре, нєдзелю 26. априла, будзе остатнї дзень Драмского мемориялу, кед ше отрима промоцию кнїжки Дюри Латяка Руски народни театер Петро Ризнич Дядя – 50 роки.

Промоция почнє на 20 годзин у Доме култури, у дакедишнєй Дзешатки.