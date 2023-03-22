Нєзвичайна стипендия за студентох, фондациї Ани и Влади Дивца

Єдна од найважнєйших стварох у наших животох, без огляду зоз чим ше занїмаме то мотивация. Мотивация барз важна за наш особни розвой, злєпшує наш квалитет живота и дава нам моц же бизме лєгчейше дошли до конєчного цилю. Чловек ше у живоце може за барз швидки час мотивовац, медзитим мотивация ше ище швидше може страциц, окреме кед слово о мотивациї за ученє. Думам же тото цо векшину студентох и школярох найшвидше може мотивовац за ученє, то праве стипендия.

Верим же сце чули за рижни файти приватних и державних стипендийох, алє чи сце чули за стипендию котру додзелює Фондация Ани и Влади Дивца? Яка то стипендия, дознаце у розгварки хтора пред вами, зоз Силвию Маґоч з Коцура, студенткиню першого року Польопривредного факултету у Новим Садзе, добитинїцу спомнутей стипендиї.

Поведз нам Силвийо, о якей стипендиї слово?

Силвия Маґоч: То стипендия котру додзелює Фондация Ани и Влади Дивца. Можу ю достац лєм студенти Польопривредного факултету. Число добитнїкох стипендиї досц огранїчене, та ше прави велька селекция. Стипендию можу достац лєм седмеро студенти и барз ми мило же ше и я находзим медзи нїма. До стипендиї сом дошла прейґ професорки биолоґиї, а потим сом вецей информациї о нєй подознавала на сайту факултету.

Яки критериюми за доставанє тей стипендииї?

С. М: Як цо сом уж спомла, главни и найосновнєйши критериюм буц студент Польопривредного факултету. Накадзи тото условиє задоволєне, патри ше успих хтори витворени у стреднєй школи. Потим чи маме даяки гобиї, чи маме жеми, чи дахто з фамелиї хори од даякей хороти, а на самим концу ше пише думанє же прецо би праве ми требали достац тоту стипендию и яки нашо плани за будучносц. Тиж так, єден зоз условийох котри муши буц сполнєни кед же ше достанє стипендия то волонтиранє.

Гвариш же єден зоз условийох тот же би ше волонтирало. Дзе ши потераз волонтирала и яки волонтираня приходза до огляду? Дзе плануєш ище волонтирац?

С. М: Гей, єден зоз условийох то волонтиранє голєм штири годзини у мешацу. Я потераз волонтирала за Евангелистичну церкву Александра Суботина у Коцуре и ишли зме до єдного места однєсц єдзенє, шмати, обуй и други нєобходни ствари людзом хтори у потреби. Шицки волонтираня котри базирани на помаганю людзом котрим помоц найпотребнєйша приходза до огляду. Барз сом задовольна зоз волонтираньом, та ту и плануєм предлужиц волонтирац.

Кельо тебе значи тота стипендия?

С. М: Значи барз вельо. Перше финансийно, понеже ше на мешачним уровню достава 10 000 динари, котри ше, нормално, нє муша врацац. Тота стипендия ми єдна велька мотивация за ученє и намаганє же бим була цо успишнєйша. През тоту стипендию сом пренашла и красоту волонтираня, котра подрозумює помаганє другим людзом, цо ме барз виполнює. Тиж так, барз добре же ше попри тей стипендиї може достац и державну стипендию, як и и други файти приватних стипендийох.

Яки твойо упечатки студираня на Польопривредним факултету зоз перспективи бруцоша?

С.М: Барз сом задовольна же студирам тото цо любим. Студирам на напряме фитомедицини. Факултет дакус чежки, алє шицко ше може посцигнуц кед єст мотивациї и дзеки. Тиж так, барз добра основа за тот факултет ми и знанє котре ношим зоз законченей нашей рускей Ґимназиї у Руским Керестуре. Дружтво на факултету окреме барз добре. Вше кед нам чежко, помогаме єдни другим.