Нєзвичайни госц Слунковей системи

Концом прешлого и на початку того року у орбити Слунковей системи зявел ше медзигвиздови обєкт АТЛАС котри заинтересовал велїх любительох преучованя Слунковей системи и шицкого цо ше збува у нєй, алє и велїх других котри би любели потвердзиц живот на других планетох. З оглядом на тото же др Роберт Джуджар визначни науковец, астрофизичар и фаховец за обробок податкох, було цалком лоґичне праве йому ше опитац о тим медзигвиздовим зявеню.

На нєбе над нами єст велї интересантни, чудни и нєзвичайни збуваня. О дзепоєдних поняцох о вселени нашим наймладшим писал др Роберт Джуджар, родом зоз Руского Керестура, котри тераз жиє и роби у Мелбурну у Австралиї, у часопису за дзеци „Заградка” у рубрики „По млєчней драги”. Тераз уж пририхтал и сликовнїцу, котра нєодлуга будзе обявена. Медзитим, нови медзигвиздови обєкт спричинєл барз вельке интересованє у науковим и менєй науковим швеце.

– 3/I ATLAS (3/АЙ АТЛАС) нє перше таке зявенє на нашим нєбе. У самей назви число 3 гутори же є треце по шоре котре ше нам удало видзиц. Перше було 2017. року кед ше зявел медзигвиздови обєкт 1/I OUMUAMUA (ОУМУАМУА), потим 2019. року 2/I BORISOV (БОРИСОВ) и 2025. року 3/I ATLAS. Праве пре технолоґийни розвой вше частейше можеме пренайсц рижни обєкти у нашей Слунковей системи, алє и далєй. То медзигвиздово обєкти котри нас приходза нащивиц, углавним раз и нїґда вецей. Тото цо велї нєсцерпено чекаю то нови обсерваториї, котри почню робиц од шлїдуюцого року. Вони буду цалком скенирац нєбо, та годно пренайсц ище вецей таки обєкти. Потераз бул проблем видзиц их, бо су або барз бляди, або барз цми и нєвельки, а потребне мац и огромни телескопи котри би их пренашли. Мож повесц же жиєме у добрим чаше кед ше шицко тото одкрива – толкує др Джуджар.

Траєктория кадзи ше будзе медзигвиздова комета 3 ATLAS рушац по нєбе. Зоз новембра на децембер прейдзе през согвиздиє дївици и лєва

По його словох, по 2017. рок шицко цо одкрите, було тото цо зме мали у Слунковей системи у котрей и настало. Того року то бул обєкт котри ишол барз швидко и по траєкториї (драги), котра ше нє уклапя до драги по котрей иду други обєкти нашей Слунковей системи. Така орбита ше вола гиперболича, а то значи же лєм прейдзе одредзену драгу и пойдзе далєй. То були два знаки же тото цело хторе ми видзиме нє настало у нашей Слунковей системи, бо кед би настало у нєй рушало би ше вельо помалши и мало би кружну, або елипсасту орбиту, окруцало би ше коло Слунка нє лєм раз, алє вецей раз.

– Думам же то було барз возбудзуюце. Шицки прикмети котри зме могли обачиц, мож обачиц и знїмац. Знаме цо ше збува у Слунковей системи, а цо ше збува у других системох, то ище нє таке познате, бо нє маме достаточни условия же бизме видзели други гвизди и їх системи. То потвердзує же, окрем нашей Слунковей системи, єст и други и же зме нє єдина система – пояшнює др Джуджар.

Правда, то фаховцом було познате ище пред вецей роками, бо зоз одредзенима технїками мож видзиц и препознац други планети котри ше окруцаю коло других гвиздох. По нєшка пренайдзени коло два тисячи планети коло других гвиздох, и по даяких статистикох ше предпоставя же скоро кажда гвизда хтору можеме видзиц на нєбе ма голєм єдну планету котра ше коло нєй обраца.

Оптични знїмок медзгвиздовей комети 3 ATLAS. На знїмку мож видзиц хмари ґазох и праху котри окружую ядро комети.

Треце медзипланетарне цело АТЛАС

Треце медзипланетарне цело АТЛАС прицагло вельку увагу медзи фаховцами котри преучую нєбо над нами, алє и другим любительом збуваньох у вселени. Цошка нєзвичайне ше зявело и заґуцкало мрию людзох на Жеми, котри мали нагоду видзиц и роздумац о просторе котри огромни и нєпознати.

– Постоя окремни, екстремни случаї кед, чи пре нєставанє даєднєй планети, чи пре збиванє целох, лєбо розпадованє, исную рижни ґравитацийни дїйства, дзе даяке цело просто вишпурґане з єдней системи до околного простору и то праве случай з тима целами котри нас нащивюю. Ми нє можеме точно знац цо ше з нїма случело, алє можеме правиц модели же настали коло даякей гвизди котра була нєстабилна, та ше могла случиц даяка експолозия и тота сила дала тим обєктом таке подшвидшанє же их вируцела зоз їх системи. Кед наидземе на таки обєкти у нашей системи, то прето же у своєй прешлосци мали таке окремне збуванє котре им дало можлївосц же би ше так швидко могли рушац – гвари наш собешеднїк.

Доктор Джуджар толкує же тоти обєкти лєм преходза през нашу систему и по їх траєкториї мож предпоставиц кадзи вони пойду далєй. Нє мож прецизно повесц же су точно зоз тей, або з гевтей гвизди, алє ше приблїжно зужує можлївосци.

– За АТЛАС значне же бул досц вчас детектовани и уж ше даскельо мешаци знїма и будзе ше знїмац, а потим годно направиц проєкцию його траєкториї одкадз пришол и кадзи потенциялно идзе. Тото цо интересантне, думам же ше по першираз случело же го знїмали нє лєм телескопи зоз жеми и тоти цо ше окруцаю коло Жеми, алє тот обєкт бул зняти и зоз сателита котри кружи коло Марсу. Ми посиламе вшелїяки сателити до вселени же бизме достали одвити на рижни питаня, та науковци достали окремну нагоду же би тот обєкт знїмали зоз инструментами коло Марса, а планує ше знїмац и зоз инструментами коло Юпитера. Праве тото ше знїма и зоз Марсовима сателитами, так же зме достали ище єден податок котри злєпша положенє и траєкторию. На Жеми то позната трианґулация, а так ше мож ориєнтовац и у вселени – пояшнює др Джуджар.

