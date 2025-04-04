Пишем нїби, бо учиц могли и дома. Кнїжки найлєпше читац у цихосци, осамени, нє у стредзиску наявених народних протестох. Нєшка уж шицким ясна їх функция. Вельо ше пременєло од того 15. марца

Одвит режиму на природне зявенє студентского руху виволане зоз траґедию на новосадскей Гайзибанскей станїци кед на 17 особи спадло 20 тонове надкрице, бул штучни, нєкреативни, нїби добродзечни лаґер, або гибаль табор студентох хтори нїби сцу учиц, а хторих колоквиялно народ почал волац ћаци. Тота назва настала после нєписменого ґрафиту на Ґимназиї „Йован Йованович Змай” у Новим Садзе на хторим автор наместо знака сербскей кирилки ђ погришно написал ћ. Зявенє сликовито указує характер и образованє процивнїкох студентских протестох, та постало назва за нєобразованих квази патриотох, а потим и за нїби студентох у Пионирским парку у Беоґраду. Назва ше нательо прияла у народзе же ю аж и у раншей програми режимскей телевизиї похасновали кед наявйовали їх главного протаґонисту у улоги студента хтори нїби сце учиц.

Пишем нїби, бо учиц могли и дома. Кнїжки найлєпше читац у цихосци, осамени, нє у стредзиску наявених народних протестох. Нєшка уж шицким ясна їх функция.

Вельо ше пременєло од того 15. марца. Дзепоєдни як потримовку до Пионирского парку послали власни трактори, дзепоєдни послали народни, у власносци явних подприємствох. Дзепоєдни ношели амрели пре диждж, а други пре дзела. Дзепоєдни ношели маски, а дзепоєдним маски спадли та зме видзели хто то шицко потримує тих порихтаних на насилство. Нажаль, випатра же и дзепоєдних Руснацох там було видно. Нажаль, то праве особи хтори завжали єдни з найвисших позицийох у наших институцийох. Праве тоти, озда поганьбени же зме их видзели на месце найвекшей ганьби, почали зоз гроженями особом хтори шмели препознац же чарне – чарне.

Нєшка знаме же зявенє студентох хтори нїби сцу учиц було орґанизованє статистох хтори мали виволац насилство. У репортажи новинара телевизиї N1 зме дознали же кажде за пенєж може буц студент, та же цала акция райбанє пенєжу. Од студентох Факултету орґанизацийних наукох хтори ше инфилтровали до кампу зме дознали же тот простор бул полни з наоружаньом. Нє лєм з млатками и палїцами, алє и з огньовим оружийом.

Видзели зме слики колони поєдинцох, з масками, капулячами хтори ше пре цошка скривали. Цо то прецо вони нє шмели указац хто су? Цо то чесни чловек скрива?

Кажди совисни граждан, злєкнути од тих сликох набилдованих и маскованих особох зоз млатками у рукох, би пре порядок у держави мушел информовац явносц хто у тим добродзечним лаґру бул присутни. И дзепоєдни так и поробели. Зоз тих информацийох зме, нажаль, дознали же там було и Руснацох. На тим месце, иншак охранєним памятнїку природи, зишли ше особи порихтани за динари бранїц режим хтори ше нє сце притримовац законох держави, хтори нє да одвичательних за жертви траґедиї у Новим Садзе, хтори штика людзох на насилство ґу студентом, хтори ше бави, як зме видзели 15. марца, зоз животами своїх гражданох.

На тим, збруднєтим од коякого шмеца, месце, нашли ше випатра нє гоч хтори Руснаци. Як зме на дружтвених мрежох могли видзиц, були там дзепоєдни хтори здабу на особи на високих функцийох у Националним совиту Руснацох або локалней општинскей администрациї. Можебуц тото цо зме видзели и нє правда. Нє було би першираз у нашей держави же ше людзом видзи же цошка видзели, а вец им нїби мудрейши од нїх шицких пове же нє видзели добре. Може ше случиц.

Понеже су ношителє явних функцийох, най за початок Славиша Сабадош и Михайло Пашо одвитую чи зме добре видзели же як потримовка у Пионирским парку були праве вони?

Наздавайме ше же одвит будзе нє, гоч би нас и очи, и розум потим заболєли.

Одвит уж тераз можеме нагадовац, бо прецо би дзепоєдни з нїх, пре реакцию совисних гражданох хтори их обачели на тим забрудзеним месце и подзелєли тоту информацию на дружтвених мрежох, грожели зоз тужбами на астрономски суми. Чи их ганьба же були з найгоршима або ше пре исте пиша, нє знам. Єдно ми ясне, кед же одвити на поставени питаня позитивни, вец на месце зоз хторого можу одлучовац о Руснацох вецей нє шму буц.

Поволуєм их же би перше поцагли свойо гроженя, а потим же би зоз своїм задзекованьом на места явних функцийох зачували нашу заєднїцу од ганьби хтору єй принєсли зоз своїма поступками.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.