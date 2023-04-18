Нїч нас нє може зопрец исц по драги любови и добра

НОВИ САД – У Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, на Вельки пияток од 16 годзин служена Вечурня зоз покладаньом Исусовей плащанїци до гроба. Вечурню предводзел кир Георгий Джуджар и домашнї парох о. Юлиян Рац. На 18 годзин було надгробне – Єрусалимска утриня.

На Вельку соботу на 20 годзин служена Воскресна утриня, хтору тиж предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар.

Внєдзелю, на перши дзень Пасхи домашнї парох о. Юлиян Рац служел Службу Божу зоз швеценьом пасхалного єдзеня.

Новосадски парох о. Юлиян Рац пречитал владикову винчованку, а у своєй казанї, гварел же радосна вистка о воскреснуцу Спасителя, хтори надвладал зло и шмерц, дава нам вельку надїю. Так як ше нїч нє могло препречиц Исусовому воскресеню, так анї нас нїч нє може зопрец исц по драги любови и добра. Дзияковал Йовґен Надь.

Велї вирни ше причасцали, а було и вельо кошарки з пасхалним єдзеньом.

На други дзень Велькей ноци у Службох на 10 и на 18 годзин було мированє, а тиж и нєшка, вовторок будзе мированє у Службох на 10 и на 18 годзин.

Всоботу у Будисави о. Юлиян Рац служел Воскресну Службу Божу зоз швеценьом пасхалного єдзеня