Нїтка котра нас трима

Коцур роками пестує єден зоз найстарших фестивалох рускей заєднїци, манифестацию котра длуги час прикрашує и збогацує нашо фестивалске лєто. Нє визначуюци розличносц, вредни и пошвецени Коцурци ше зоз заєднїцкима моцами лапаю до рихтаня тей длугорочней културней манифестациї. Так було и того року, кед шицки вєдно пририхтали богату преславу на чесц першого хлєба з нового жита – 44. „Коцурску жатву”.

Прешлого року ше орґанизаторе дзень пред манифестацию зочели зоз велькима проблемами, кед пред самим отримованьом валал залапела моцна буря и спричинєла чкоди як у валалє, так и на просторийох дзе було плановане отримованє велїх змистох. И того року, после велїх цеплих дньох и красней хвилї, члени орґанизациї ше ознова нашли пред препреченьом, кед други дзень манифестациї ошвитнул зоз бурю и дижджом. То заш принєсло пременки у тим цо плановане, алє коцурски млади, зоз совитами старших, кажди проблем ришели, и гоч отримованє културней манифестациї анї тераз нє ишло гладко, нє одуставали од задумки – представиц нове жито, радосц, рускосц, нашу културу, обичаї и традицию на найкрасши способ. И мож повесц же ше им шицко задумане и поспишело.

Найблїщацша перла програми бул Святочни концерт котри на бини у Доме култури позберал танцошох, шпивачох, гудацох, представяюци найкрасши народни облєчива, танци, слова и ноти. Програму тей културней манифестациї збогацели вецей як 300 учашнїки, зоз двох валалских и других културно-уметнїцких дружтвох зоз Вербасу, Дюрдьова, Руского Керестура, Кули, Суботици, Нового Саду, Шиду, Бачинцох, Бикич Долу, як и з Петровцох зоз Републики Горватскей. Провадзаци програми облапяли вистави дзе ше преплєтали слики и слова о прешлосци и терашньосци, о уметносци, на радосц наймладших ту були и интересантни роботнї, як и цикави и нєзвичайни змисти за младих. Валалски улїчки и сам центер валала були тих дньох преляти зоз веселима нотами, народним облєчивом, красним словом, а краса ручних роботох и пахняци етно столи зоз найсмачнєйшима єдлами и того року привитали госцох, почитовательох рускей традициї и прешлосци, култури и уметносци, любительох „Коцурскей жатви”.

Предлужена и традиция друженя по законченю програмох и концерту, та у красней атмосфери шицки учашнїки вєдно з орґанизаторами, нашмеяни и розшпивани, преславели успишну и тогорочну 44. Културну манифестацию „Коцурска жатва”.

Складаюци думки и упечатки после отриманей манифестациї, чувства нас водза лєм ґу єдному заключеню… Нїтка котра повязує и трима шицких валалчанох, резултат заєднїцкого труду шицких дружтвох и здруженьох того малого валалу широкей бачванскей ровнїни – „Коцурска жатва” представя любов у наших шерцох и радосц у наших очох ґу рускей традициї и обичайом. А сиґурни зме же так будзе ещи велї, велї роки…