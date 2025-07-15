Нєизвесна судьба фестивалу Еґзит

НОВИ САД – Ювилейни 25. Eґзит закончел ше внєдзелю 13. юлия у позних ранших годзинох.

Єден з найпознатших фестивалох у тей часци Европи того року дочекал познатих виводзачох, як цо то Продиджи, Секс пистолс, Тиесто, Амели Ленс, Нина Кравиц на коло штерацец фестивалски зони и штернац бини, на хторих були залапени скоро шицки музични жандри.

Тогорочни Еґзит ношел и дозу носталґиї, прето же спрам наявох орґанизаторох, 25. виданє фестивала могло буц и остатнє хторе ше отримує на Петроварадинскей твердинї.