Ноц у фарбох – журка за паметанє

Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова познати по тим же уж роками младим понукаю змисти хтори им найцикавши.

Млади зоз дюрдьовского Дружтва активни у шицких секцийох и намагаю ше младим понукнуц цо вецей змисти по їх смаку – креативни роботнї, журки, Бал младих, Караоке вечар по руски, Квиз знаня о Руснацох и ище вельо койчого. Тогорочну ярню журку, „Семафор парти” млади орґанизовали 29. марца у просторийох Дружтва, на хторей було вецей як сто особи, углавним зоз Дюрдьова, алє и зоз Жаблю, Шайкашу, Ковилю, Нового Саду и Темерину.

Добре обдумани змисти

Вецей як мешац тирвало пририхтованє и обдумованє того вечара. Орґанизаторе уж искусни, понеже уж роками орґанизую таки змисти, як и збуваня зоз иншакима темами у просторийох Дружтва, та прето змисти на каждей подїї вше лєпше обдумани. а то вец прицагує и вше вецей нащивительох. У орґанизациї єст надосц младих и то уж штварта, пията ґенерация хтора ше опробовала у обдумованю таких подїйох.

– Журка, як и каждого року, прешла у найлєпшим шоре. Нє було нїяки проблеми, анї коло орґанизациї, анї на журки. Барз ми мило же нас нащивели велї млади зоз вецей местох, бо у нашим валалє нєт тельо подїї за младих. Можем повесц же нас у орґанизациї того року було наисце вельо, и то нам барз помогло коло пририхтованя. Тиж так, мали зме потримовку од членох Управного одбору хтори нам и того року уступели простор – гварела Кристина Тодорович, єдна зоз орґанизаторкох.

На уходзе кажди госц могол вибрац наруквицу у єдней од фарбох на семафоре хтора представяла його, лєбо єй, розположенє за упознаванє того вечара. Желєна гуторела „шлєбодни/а сом, придз ше упознац”, жовта „пробуй, та увидзиш”, а червена „завжати/а сом, идз далєй”.

Як нам гварели орґанизаторе, найвецей ше глєдали праве желєна и жовта фарба.

Атмосфера була виполнєта зоз шмихом и добру енерґию. Коло забавного концепту, у фокусу була и музика за хтору бул задлужени ди-джей Декс (Dexx), а хтора повязовала шицких присутних – шицки, без огляду хтора фарба доминовала на їх руки, нашли заєднїцки язик през ритми хтори одгуковали до ранших годзинох.

Нагода за нови познанства

Журка нє була конципована лєм на фарбох и їх значеню, алє на тим же найважнєйша часц збуваня було саме дожице – друженє зоз приятелями, упознаванє нових людзох и творенє памяткох. З другима словами мож повесц и так: гоч семафор концепт бул цикави и принєсол окремни „шарм”, тото, прецо журка наисце була окремна – були людзе и атмосфера. Прето зме ше даєдним госцом опитали же би зоз нами подзелєли свойо упечатки и виприповедали нам цо им було найинтересантнєйше:

Дюрдїца Шкипина, Нови Сад: На журки ми було барз весело и забавно. То други раз же сом у Дюрдьове на журки. Найбаржей ми ше попачел вибор шпиванкох, гоч ше дзепоєдни и повторйовали. Красней атмосфери допринєсла и умерена декорация, як и наруквици хтори зме достали на уходзе, а хтори одвитовали теми журки. Я мала жовту наруквицу, прето же сом на журку пришла, насампредз, пре забаву и же би ми остали памятки. Тиж так, вигодни цени пица и добре розположени людзе допринєсли доброму упечатку. Думам же то було красне случованє, у младежким духу, и повод же би ше млади упознали и дружели.

Марко Сарич, Темерин: У Дюрдьове сом нє першираз на збуваньох хтори орґанизую млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва. Приходзел сом и на їх други журки, як и на Караоке вечари и Бал младих. На таких збуваньох сом упознал нових людзох, а тоти познанства ми преросли до правого приятельства. Тиж так, пред даскельома роками сом праве ту, у Дюрдьове, и упознал мою супругу. Понеже велї зоз орґанизациї мойо приятелє верел сом же будзе добра журка, а так и було. Добре ослухую цо млади любя и видзи ше їх труд и намаганє же би цали вечар бул успишни.

Йован Чеґар, Шайкаш: До Дюрдьова вше дзечнє приходзим на журки хтори орґанизую млади зоз Матки. Знал сом же ме анї тераз мойо обчекованя нє спреведню. Пачи ше ми же каждого року, у тим периодзе, млади зоз Дюрдьова обдумаю нову тематику журки. Окреме ми мило же на таких журкох нєт нїяки инциденти, алє ше шицки дружа и лєдво чекам же би ознова орґанизовали даяку журку, а знам же и на ню дзечнє придзем.