Ноцни турнир премесцени за авґуст

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пейдзешат перши ноцни турнир у малим фодбалу, хтори требал почац внєдзелю, 7. юлия, у орґанизациї керестурского Фодбалского клубу „Русинˮ, премесцени за початок авґуста.

На тот поцаг орґанизаторе ше одлучели прето же у юлию, период кед ше и у других околних местох орґанизує турнири, моцнєйши од керестурского, та екипи з Кули и Червинки ходза там дзе векши фонди. Орґанизаторе як нови термин отримованя турниру наводза перши викенд авґусту, з тим же явносц будзе ище благочасово обвисцена о потвердзованю того датуму.

Тото цо орґанизаторе ище наглашую то же ше потераз за участвованє приявели лєм седем екипи од голєм 12, кельо би було потребне же би ше приявели, а же би ше турнир отримало.

Здогаднїме, турнир ше будзе бавиц по формату 4+1, з тим же у екипи найвецей можу буц приявени 10 бавяче.

Наградни фонд Ноцного турнира розпоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк на турниру освої 200 тисячи динари, другопласовани 50 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 20 тисячи динари.

Кед слово о котизациї, вона виноши 12 тисячи динари за сениорох, три тисячи динари за пионирох – возрост 2009, 2010. и 2011. рок, а тиж три тисячи динари будзе и за младших пионирох – возрост 2012. и 2013. рок.

Шицки информациї мож достац на числа телефонох: 065/51-20-238, 065/55-81-422 и 066/416-167.