На турниру участвую 20 екипи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ноцни турнир у малим фодбалу 3 на 3 у Руским Керестуре почал всоботу, 2. авґуста дзе зоз рекордним одволаньом на тогорочним турниру участвую 20 екипи. Стретнуца ше бавя у Старей школи, а уход ше нє наплацує.

Екипи котри участвую: Тапетария Мая, Комфорт, Юарбис, Луксор, Ювентус, Зеро бет, Ясике, Стил бай Катя, Фантазия, Янотранс, Сладки побиднїки, Керестурска паприґа, ОФК Оджак, Кичо и сватово, Аутосервис Дудок, Роял Ґранд, Байберня Барбериум, Дябли, Колосеум бет и Клуб 10.

На 6. Ноцним турниру у малим фодбалу 3 на 3 всоботу, 2. авґуста на отвераню одбавени штири стретнуца.

Всоботу, 2. авґуста бавели: Янотранс – Стил бай Катя – 4:6; Колосеум бет – Дябли – 3:5; Зеро бет – Янотранс – 3:10; Тапетария Мая – Юарбис – 10:2.

Пондзелок, 4. авґуста бавели: ОФК Оджак – Керестурска паприґа – 2:7; Аутосервис Дудок – ОФК Оджак – 11:1; Байберня Барбериум – Косеум бет – 3:6; Луксор – Юарбис – 1:6; Фантазия – Ясике – 2:9; Ясике – Стил бай Катя – 6:2.

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу 3 на 3 Янко и Иван.