Ноцни турнир у малим фодбалу почнє 1. авґуста

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” орґанизує традицийни, 51. ноцни турнир у малим фодбалу хтори почнє 1. авґуста у Руским Керестуре, а стретнуца ше буду бавиц на терену у Старей школи.

Турнир ше будзе бавиц по формату 5 + 1, а у екипи найвецей може буц приявени 10 бавяче.

Наградни фонд ноцного турнира розпоредзени так же побиднїк турнира освої 150 тисячи динари, другопласовани 50 тисячи динари, док трецопласована екипа освої 30 тисячи динари.

Кед слово о котизациї, вона виноши 12 тисячи динари за сениорох, три тисячи динари за пионирох – возрост 2009, 2010 и 2011. рок, а тиж три тисячи динари будзе и за младших пионирох – возрост 2012 и 2013. рок.

Вицагованє екипох и формованє ґрупох заплановане за 31. юлий, а турнир почнє на штварток, 1. авґуста.

Шицки информациї мож достац на числа телефонох: 065/51-20-238, 065/55-81-422 и 066/416-167.

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.