Ноцни турнир у малим фодбалу почнє 7. юлия

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” орґанизує традицийни 51. ноцни турнир у малим фодбалу, хтори почнє 7. юлия у Руским Керестуре, а стретнуца ше будзе бавиц на терену у Старей школи.

Турнир ше будзе бавиц по формату 4+1, а у екипи найвецей можу буц приявени 10 бавяче.

Наградни фонд Ноцного турнира розпоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк на турниру освої 200 тисячи динари, другопласовани 50 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 20 тисячи динари.

Кед слово о котизациї, вона виноши 12 тисячи динари за сениорох, три тисячи динари за пионирох – возрост 2009, 2010 и 2011. рок, а тиж три тисячи динари будзе и за младших пионирох – возрост 2012 и 2013. рок.

Вицагованє екипох и формованє ґрупох будзе 6. юлия, а турнир почнє на нєдзелю 7. юлия.

Шицки информациї мож достац на числа телефонох: 065/51-20-238, 065/55-81-422 и 066/416-167.

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.