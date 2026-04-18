Нова инсценация „Чарного лебеда” пред новосадску публику

НОВИ САД – Премиєра новей инсценациї представи Чарни лебед по мотивох драмского тексту истей назви Звонимира Павловича виведзена пияток, 17. априла у Руским културним центру (РКЦ).

Представу у чечуцей театралней сезони 2025/26. поставя Драмски студио Звонимир Павлович Руского културного центру Нови Сад, режирал ю Славко Винаї а у трочленим ансамблу наступаю Ивана Чордаш (Саломе), Борислав Сакач (Гадар) и Дарко Маньош (Гад).

Гоч Чарни лебед бул поставени на сцену и у прешлей театралней сезони з нагоди 70-рочнїци народзеня Звонимира Павловича, понеже глумецка постава того року цалком нова, и ансамбл и режисер визначую же тераз слово о новей представи и новим вичитованю и толмаченю того поглєдовного драмского текста.

Патраче хтори мали нагоду Чарного лебеда патриц и влонї, тераз наисце патрели нову и иншаку представу. Хтора верзия лєпша, кажде най одлучи сам, а хтора точнєйша и блїзша Звонетовей визиї, нє дознаме нїґда.

Попри режиї, Славко Винаї и автор сценоґрафиї. Асистент режиї Саша Сабадош, автор музики и ефектох Йован Бєлица, музични продуценти Мирослав Пап и Ненад Илич, а суфлерка и инспициєнтка Ася Папуґа. Дизайн шветла Ириней Гудак, а продуцент представи Владимир Сивч.

Шлїдуюце виводзенє Чарного лебеда будзе на пияток 24. априла у Руским Керестуре у рамикох 58. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.