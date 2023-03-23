Нова кнїжка о Руснацох

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки”, студия о основних характеристикох Руснацох у Бачки и Сриме, автора паноца Владимира Еделенския Миколки. Кнїжку у совидавнїцтве обявели НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

Кнїжка на барз интересантни способ обрабя обичаї и способ живота Руснацох у Сриме и Бачкей. Теми хтори кнїжка обрабя шлїдуюци: о Руснацох вообще, о грекокатолїцкей церкви и присельованю Руснацох до Шиду, народни звичаї коло роботи и култура биваня (цимборове, мольби, будованє хижох, салаши…), о руским способе облєканя и обуваня, костираня, о обичайох коло народзеня дзецка, о рускей свадзби, хованю и одношеню спрам шмерци, о християнских шветох и народней духовносци при Руснацох и о велїх других обичайох и способе живота.

Кнїжку рецензовали Любомир Медєши, етнолоґ, др Татяна Буґарски и Ваня Дула, социолоґ. Кнїжка ма вельо фотоґрафиї хтори илуструю змист. Окремна єй вредносц у тим же автор повязує тутейши нашо обичаї зоз гевтима хтори подобни у старих крайох.

Кнїжку по цени од 500 динари мож купиц у Руским слове у Новим Садзе, на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин, телефон 021/6613–697, як и у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/51–00–383, лєбо 025/703–311 од 9 по 13 годзин.

Кнїжки „Руского слова” найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.