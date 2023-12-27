НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла нова кнїжка поезиї Михала Рамача, „Без фейкох стресох шокох и вирусох”. То остатня кнїжка нашого познатого поети, новинара, есеїсти и прозаисти хтору ушорел и придал за друкованє. Здогаднїме ше, Михал Рамач 13. мая того року умар, а вєшенї скорей придал рукопис.

О його найновшей кнїжки поезиї „Без фейкох стресох шокох и вирусох”, рецензент Дюра Гарди у рецензиї написал: „У найновшим уметнїцким подняцу Рамач ше, випатра, знова обрацел ґу своєй старей любови, поезиї, з хтору пред пол вика (1974), зоз кнїжку Либрето за єдно лєто закрочел до швета литератури. И видзи ше нам же у тим врацаню нє погришел.

Зоз филиґранстким талантом достойним єдного Петрарки, Рамач здобул поетску моц же би есенцию своєй каждодньовосци або животного искуства провадзеного зоз, за ньго характеристичну миру ерудициї историчара и язикозналца, преточел до ритму складней поетики стиха и форми. У тим духу збудовани и рукопис хтори творя 37 писнї.

Кнїжка подзелєна на три цалосци хтори як три кариатиди у уметнїцким и концепцийним поглядзе творя операюцу точку Рамачового поетского и творчого универзума. Шлїдза циклуси насловени як Arspoetica, Memorabilia, Magistravitae. Кажди од нїх прикрашени зоз ориґиналним пролоґом у стиху у хторим дати напрямки гевтого цо ма шлїдзиц. Даскельо предумани порученя, заш лєм, творя заєднїцки мотив того дїла. Насампредз ше читатель стрета зоз нїжну автобиоґрафску нїтку поети, хтори, як и сам припознава у позициї свойо животне искуство спатрац у жвератку…”

Кнїжку мож купиц при наших колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин) як и прейґ сайту Руского слова.