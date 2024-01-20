Нова опрема сцигнє до керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штредня школа „Петро Кузмяк” вибрана медзи дзевец школи у Сербиї котри достаню авдио-визуaлну опрему у рамикох проєкту „Образованє за диґиталну економию”. Проєкт реализую Фондация Ана и Владе Дивац и НЦР Фондация у сотруднїцтве з Центром за промоцию науки з Беоґраду.

Вибрани школи достаню опрему за отримованє сучасней настави и звонканаставних активносцох зоз СТЕМ обласцох, котра вредзи 3,1 милион динари. Спомедзи 124 квалитетних приявох вибрани дзевец зоз школох з Нового Пазару, Суботици, Пожаревцу, Пироту, Земуну, Руского Керестура, Панчева, Кралєва и Беоґраду.

Керестурска школа наступних мешацох достанє авдио-видео опрему котра поможе школяром здобувац знанє и схопносци зоз обасци театралних дисциплинох, медийох, филмскей уметносци, розличних авдио-визуалних формох, видео-бавискох и интернету.