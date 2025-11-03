Нова сезона корчоляня почaла

НОВИ САД – З Явного подприємства „Спортски и дїловни центер Войводина” явели же од 1. новембра Лядова дворана будзе oтворена за явни змени корчоляня по новим розпорядку.

През роботни днї змени буду од 10:45 до 12:15 и од 17:30 до 19 годзин, а викендами змени буду од 10 до 11:30, 16 до 17:30, 18 до 19:30 и од 20 до 21:30.

Поєдинєчна карта за одроснутих у дополадньовей змени 300 динари, а за дзеци до 12 роки 200 динари. У пополадньовей змени и за викенд за одроснутих карта 350 динари, а за дзеци 250 динари.

Корчоляшки клуб „Войводина” розписал нову сезону школи корчоляня за дзеци од 4 до 12 роки, у осем терминох, а курс будзе тирвац од 1. новембра до 18. новембра.