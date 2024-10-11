Нова сезона у КУД „Жатваˮ

КОЦУР – Всоботу, 5. октобра, и КУД „Жатваˮ почало нову сезону зоз уписом нових членох младшей и старшей танєчнєй ґрупи.

Була то и перша проба на бини у Доме култури, дзе одтераз кажду соботу и нєдзелю дополадня младша ґрупа дзецох од предшколского возросту, та по 4. класу буду учиц танцовац зоз хореоґрафку Александру Горняк, а старши возрост од 5. класи, та по штредньошколцох проби буду мац исти тоти днї зоз бувшим танцошом Миколом Ґайдошом.

Тото КУД ше може похвалїц же прешлого року у младшей и старшей фолклорней ґрупи було коло 40 танцошох, хтори после 12 рокох були на републичним фолклорним змаганю, на Дужиянци у Новим Садзе и у Суботици, вец на преслави 13. мая у Новим Орахове, на Веселинки у Новим Садзе, на Ружи, Жатви, участвовали на Крачунским концерту – 17 раз наступали 2024. року.