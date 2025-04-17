БЕОҐРАД – Посланїки Народней скупштини Републики Сербиї вибрали нову Владу Републики Сербиї, а премиєр будзе проф. др Дюро Мацут, сообщене зоз Влади Републики Сербиї.

На вчерайшей окремней схадзки, хтора була зволана 16. априла, виберало ше нову Владу, з явним вияшньованьом гласали 153 посланїки од присутних 199 народних посланїкох, процив ше вияшнєли 46 посланїки, а одсутни бул 51 посланїк.

Премиєр и члени новей Влади пришагали у присустве предсидательки Скупштини и народних посланїкох.

После пришаги предсидатель и члени Влади подписали текст пришаги хтори придали предсидательки Народней скупштини Ани Брнабич, з чим закончена схадзка на хторей вибрана нова Влада Републики Сербиї, гвари ше у сообщеню.