Дзень пошвецени новому хлєбу

НОВЕ ОРАХОВО – По 24. раз у Новим Орахове всоботу, 23. авґуста, отримана манифестация „Днї нового хлєба”, хтора цали дзень була пошвецена хлєбу, а у ораховскей Церкви пресвятого Спасителя одслужена благодарна Служба Божа дзе пошвецени хлєб зоз тогорочного жита.

Манифестация позберала нє лєм Ораховчаньох, алє и вельо госцох. Цалодньова програма промововала хлєб, чловеков основни поживови продукт.

Бул турнир у малим фодбалу, пражело ше бухти, була вистава ручних роботох хтори могло купиц. После програми була вечера, домашнї уварели на котлє пасулю шицким присутним.

Предвечаром почала и културно-уметнїцка програма дзе наступели аматере зоз Мадярскей и околних валалох. Члени КУД „Петро Кузмяк” наступели зоз наймладшу – дзецинску ґрупу у хторей шпивали Маґочово Андрей и Иван, и Никола и Йована Станисавлєвич. Старша шпивацка ґрупа у провадзеню тамбурового оркестра одшпивала венчик руских шпиванкох, а порихтали их Борис Маґоч и Золтан Дудаш. После програми наступел ораховски бенд Тварди орех.