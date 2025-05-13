17. мая ше слави дань присельованя

НОВЕ ОРАХОВО – Дзень присельованя Руснацох до Нового Орахова хтори ше одбул 13. мая 1946. року, того року ше святочно преслави на соботу, 17. мая.

Того дня ше бициґлисти на 9 годзин рано руша до Руского Кересура, а бежац по Керестур буду Томислав Джуня и Урош Славчев. После окрипеня у Руским Кересуре бициґлисти и бежаче ше враца до Нового Орахова, дзе их коло 14 годзин дочекаю домашнї.

На 16 годзин будзе благодарна Служба Божа, а после нєй на 17:15 почню Усни новини НВУ Руске слово у Доме култури.

На 19 годин будзе културно-уметнїцка програма на хторей будзе участвовац КУД Петро Кузмяк и їх госци медзи котрима насупи и дюрдьовске КУД Тарас Шевченко.

Покровителє манифестациї Покраїнски секретарият за културу, Општина Бачка Тополя и Национални совит рускей националней меншини.