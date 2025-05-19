Преславене швето ораховских Руснацох (фото+видео)

НОВЕ ОРАХОВО – Kаждого року 13. мая Новоораховчанє означую свойо приселєнє зоз Руского Керестура, хторе ше збуло 1946. року, а тогорочни дзень пошвецени тей подїї бул всоботу 17. мая.

Преслава ма рижни активносци того дня, а находзи ше и у календаре нашого Националного совиту, бо є важна нашей заєднїци.

Тогорочна преслава 79. рочнїци преселєня и 78. рочнїци КУД Петро Кузмяк, як то уж традиция, почала у Руским Керестуре, одкаль ше Керестурци одселєли до Орахова.

На 8 годзина рано Томислав Джуня, Урош Славчев бежаюци пошли до Орахова, а Фани Гарнґозу на ролерох, на 10 годзин бициґлисти пошли до Орахова а медзи нїма була Миряна Бицок, Таня Дудаш, Золтан Дудаш, Срдян Ґовля, Любомир Ґовля, Кристиян и Роналд Хиреш зоз Орахова и Славко Пап, Владимир Джуджар, Боян Гарди, Славко и Матия Чапко и Силвестер Ґайдош. Ораховчанє им порихтали красни дочек.

На 16 годзин була благодарна Служба Божа хтору служел о. Владислав Рац, декан бачки. После нєй були усни новини НВУ Руске слово, на хторих директор Борис Варґа, Олена Папуґа, Ирина Гарди Ковачевич и Вероника Вуячич представели виданя и активносци тей установи.

На вечаршим концерту участвовали домашнї члени КУД Петро Кузмяк їх госци зоз КУД Ґраца Янош и КУД Тарас Шевченко зоз Дюрдьова.