Нове преподаванє на тему молитви Вирую

ШИД – У Лєтнєй владическей резиденциї всоботу отримане треце духовне преподаванє на тему молитви Вирую, а викладач бул беркасовски парох о. Владимир Еделински Миколка.

Обробени теми о инкарнациї и утїловеню, значеню Дїви Мариї, Дух Святи и улога у Исусовим зачацу, Божа любов ґу чловечеству, Спашенє по Исусови Христови, Исус як правдиви Бог и правдиви чловек, повязаносц нєба и жеми, пророцки сполнєня, Исусов приклад чловечносци и уплїв утїловеня на християнску теолоґию.

Окрем вирних зоз Шиду и пароха о. Михайла Режака були присутни и вирни з Бикичу, а после преподаваня нащивителє ше затримали у кратшим друженю и окрипеню.