Нове преподаванє нa тему „Вєдно за културни туризем“

ШИД – У сали Червеного крижа вчера отримане друге преподаванє у рамикох проєкту „Вєдно за културни туризем, прейґагранїчне сотруднїцтво за унапредзованє и економски розвой и пестованє традицийних ремеслох“.

Викладаче були дизайнерка Драґана Тар и етнолоґ Александра Маркович, а шицких привитала Мара Касавица спред Етно мрежи.

На преподаваню слова було о тим як випродуковац продукт, потим о маркетинґу як и о поднїмательних схопносцох хтори потребни и у тей роботи.

Проєкт ше витворює у сотруднїцтве НАЛЕДА., Етно мрежи Сербиї, Здруженя „БХ КРАФТС“ и здруженя женох, а на локалним уровню у Шидзе допомогли локална самоуправа, Туристична орґанизация и Червени криж.