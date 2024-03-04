Нове путованє – нове дожице

Адриана Надь Барна и єй супруг Борис Барна концом прешлого року одлучели одпутовац на еґзотичну дестинацию – Бали, у Индонезиї дзе упознали нову културу и традицию

Бали индонезийске острово хторе ше находзи помедзи острова Ява на заходзе и Ломбоки на востоку. На острове векшинска часц жительох гиндуисти хтори представяю меншину у держави. Бали то популарне туристичне шедзиско, а жителє жию зоз туризму, попри польопривреди. Там присутне и вельке число готелох, бо тото острово нащивя и до милион туристи рочнє. Острово богате зоз рибу, рискашу, кокосову палму, банану, какаом, кафу и доганом, та ше тоту робу найвецей вивожи. Надалєй дознаваме як почала тота еґзитчна приповедка тей младей пари зоз Руского Керестура.

– Понеже ше обидвойо цешиме же зме Руснаци и гордо чуваме нашу националну нїтку, барз нас интересує упознаванє розличних културох и традицийох, а ґу тому уживаме путовац и виглєдовац розлични часци швета. Путованє на восточну часц Жемовей кулї вше була цикава задумка за обидвоїх, а живот нам указал же обиход жаданих дестинацийох дава нам найкрасши памятки. Бали була єдна од дестинацийох на лїстини наших жаданьох, та ше прешлого року у октобру и зисцело – приповеда Адриана.

ЛЮДЗЕ НА БАЛИЮ

Як гвари Адриана, у воздуху препровадзели 15 годзини, 5 по Доху и ище 10 по Денпасар, главни варош Индонезиї. Адриана и Борис на Балию 5 днї були змесцени у Убуду, централней часци Балия, а потим 5 днї у Леґияну, блїжей ґу плажом и океану.

– Людзе на Балию барз сердечни, любезни, заинтересовани за комуникацию, радую ше туристом, жию у своєй релиґиї и то дацо цо на нас зохабело з наймоцнєйших упечаткох. Гиндуизем найзаступенша релиґия. Жителє свойо каждодньове функционованє прилагодзую спрам молитви и святих обрядох и обовязкох. Кажде рано на драгу виноша дарунки за добри и зли духи и та тот способ дзекую добрим же их чуваю, а злим дарую же би их заобиходзели. Модля ше три раз на дзень, маю свойо храми на порти дзе жию зоз блїзшу родзину, а до вельких храмох одходза на швета. Божески статуи єст на каждим попатрунку, людзе их облєкаю и украшую зоз квецом и на тот способ веря же их чуваю од зла. Веря до карми и жию з тим же кед робя добре – добре ше им и враци, прето вше гуторя же найважнєйше буц у гармониї з Богом, людзми и природу. Тиж веря и до реинкарнациї и до того же ше после шмерци народза як младши члени истей фамелиї. Интересантне же дзецом даваю лєм штири мена: Ваян, Маде, Нйоман и Кетут, без огляду чи то хлапци чи дзивчата, а и кед у даєдней фамелиї єст вецей як штверо дзеци – ознова ше дава исти тоти мена до круга, зато шицки при мену маю и назвиско – толкує Адриана.

ПРИСМАЧКИ И ТРАНСПОРТ

По Адрианових словох єдзенє на Балию цалком иншаке як нашо. Понеже хасную иншаки присмачки, доминую горки, дюмбир и кари, а вельо раз треба наглашиц же нє жадаце таке горке єдзенє як єдза локални людзе.

– Таке горке єдзенє вироятно способ орґанизму же би ше одбранєл од хоротох и вирусох, понеже на Балию нєт жими и нїзки температури хтори помагаю же би ше воздух пречисцовал. Верим же природа направела иншаки способ же би людзе хтори там жию остали здрави. Локални цени цалком присподобени ґу нашим людзом, єдзенє, сувенири и продукти хтори понукаю домашнї людзе наисце нє драги. Заключели зме же найвекши финансийни видаток то авионски карти и превоз на жадани локациї. Найнєвироятнєйши нам бул способ функционованя транспорту на Балию, понеже нє почитую правила першенства преходу, транспортни знаки, на двох пантлїкох пошоровани по штири превозки, обегує ше и зоз правого и зоз лївого боку. Вожацки испит ше поклада лєм теорийно, а людзе гваря же ше у воженю функционує на основи довирия до вожачох хтори трима други кормань, интуициї и схопносци. Моторки найчастейша и найшвидша превозка. Алє, без огляду на гужву и гаотичне функционованє – нєщесца єст барз мало, людзе нашмеяни, махаю себе, препущую другого, а после зме похопели же су у таким розположеню у шицким цо робя – заключує Адриана.

ПАМЯТКИ ЗА ЦАЛИ ЖИВОТ

Адриана и Борис зоз каждого путованя приноша богатше, ширше роздумованє, як гваря, поставаю толерантнєйши и богатши за даєден животни мото. Бали им принєсол мотивацию же би були лєпши людзе, же би робели добре и же би були у гармониї з Богом, людзми и природу.

– Були зме на познатей Бали колїмбачки, видзели вулкан Батур, були у Парку птицох, у Лєше маймунох, обишли найвекши храми по хторих Бали познати, найкрасши нам бул Бесеки храм и Водова палата Тирта Ґанґа дзе на дзешатки златни риби плїваю коло вас док ше шпацираце по островох хтори направени у води. Вожели зме квади по природи, обишли рискашово тераси, були на рафтинґу по рики Аюнґ, чекали зме заход слунка на океану у чамцох у Джимбарану… Баржей зме були одушевени зоз природнима красотами и пейзажами хтори понука Бали. Плажи прекрасни, алє часто єст вельки габи и стої червена заставка як обвисценє же ше нє треба купац – бешедує Адриана.

СПАКУЙЦЕ КУФЕР, ВРЕДЗИ ПОЙСЦ

– Шицким хтори жадаю пойсц на Бали, вшелїяк препоручуєм тоту дестинацию. Треба лєм обрациц увагу на тото же би ше нє пошло у дижджовней сезони. Тиж кед бисце жадали даґдзе пойсц, цо нє у програми аґенциї, виєднайце моторку, алє и вожача, понеже ше локални людзе вельо лєпше знаходза у гаотичним транспорту од нас. На тот способ будзеце безпечни, а и дойдзеце по жадану локацию по найкратшей драги – закончує Адриана.