Вибране нове руководство КУД „Жатва”

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини у Коцуре пондзелок вечар, 23. юния, отримана схадзка Управного одбору КУД „Жатва” зоз Коцура.

Схадзку водзела актуална предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали, котра з тей нагоди визначела же буду уведзени пременки у статуту по котрих будзе зменшане число особох у Управним одборе, пре лєгчейше функционованє Дружтва. Мандат Малийовей на месце предсидателя КУД „Жатва” пошвидко виходзи, та на схадзки принєшена одлука же на єй место придзе Никола Ґайдош, за заменїка предсидателя вибрана Катарина Горняк, а функцию секретара предлужи окончовац Мария Дудаш Фейса.

По законченю схадзки Управного одбору, отримана и Рочна скупштина КУД „Жатва”. Тота схадзка була и виберанкова, на котрей потвердзени одлуки Управного одбору и менованє спомнутих особох на место предсидателя, заменїка предсидателя и секретара – Николи Ґайдоша, Катарини Горняк и Мариї Дудаш Фейса. Окрем того, на тей схадзки за членох нового Управного одбору меновани Александра Горняк, Мария Горняк, Владимир Маґоч и Коцана Колєсар.

Присутни з тей нагоди побешедовали и о актуалним стану у КУД „Жатва”, о роботи його секцийох, о потерашнїх їх резултатох и успихох. Тиж, було слова и о наиходзацей Културней манифестациї „Коцурска жатва”, котра того року будзе отримана 18. и 19. юлия.