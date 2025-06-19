У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец пиятим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк тексти о преслави 80 рокох од снованя Новинско-видавательней установи „Руске слово”.

У рубрики Нашо места текст о отриманим 18. Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Румуниї. На бокох Економиї мож пречитац текст о Дню поля сцернянкових житаркох хтори орґанизовала Польопривредна фахова и совитодавна служба Вербас.

У рубрики Култура и просвита текст о Фестивалу „Мелодиї Руского двору” у Шидзе. Владимир Джуджар Беґи з Руского Керестура представени у рубрики Людзе, роки, живот.

На бокох Духовни живот тексти о Першей святей причасци у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

У рубрики Спорт текст о успишней дебитантскей сезони у висшим ранґу.

Од додаткох у тим чишлє Дом и фамелия.