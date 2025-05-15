У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 20. чишлє новинох „Руске слово” Анатомию нашого часу пише Марина Джуджар о парстских проблемох, а Уводнїк пише главна и одвичательна редакторка Олена Планчак-Сакач.

На Тижньовнїку текст о тренинґу роботней ґрупи за виробок акцийного плану за национални меншини. На рубрики Нашо места тексти о означованю 80-рочнїци побиди над фашизмом, а з тей нагоди одкрити спомин-плочи погинутим Руснацом у войнових зраженьох 90-рокох и совєтским пилотом хтори погинули у Руским Керестуре у другей шветовей войни. ЯКП „Руском” з Руского Керестура на шмециско положи камери, пише и о протесту и штрайку предшколскей установи „Бошко Буха” зоз Вербасу и апатикарскей установи.

На бокох Економиї тексти о дїловних планох Мирослава Сорочки, кушнїра з Беркасова, у Новим Садзе почина 92. Медзинародни польопривредни саям, на хторим будзе вецей як 1000 викладачох зоз 40 жемох.

На бокох Култура и просвита тексти о формованю дзецинскей фолклорней ґрупи у Руским културним центре у Новим Садзе и премиєри театралней представи „Чарни лебед”. На бокох Людзе, роки, живот описани живот Янка Сабадоша Гикового зоз Маковского шора зоз Руского Керестура. На бокох Дружтво текст о чуваню старих хижох у Шидзе.

На Духовним боку текст о керестурским Кирбаю, и майових молебенох у сримскик церквох и у Коцуре, а Карло Рац зоз Бачинцох приял першу причасц. На бокох Спорту тексти о бавеню фодбала наших клубох по наших местох у лиґох у хторих бавя, Андрей Давидович з Вербасу лапел 10 килову рибу.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох, а ту рецепт за кифлочки. Вишол додаток Руснаци и швет.