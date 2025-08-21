У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 34. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представена музичарка Сенка Чакан зоз Дюрдьова, музична педаґоґа и музична руководитлька. У Тижньовнїку текст o задзекованю предсидателя Националного совиту Руснацох Йоакима Раца и дзепоєдних членох одборох, ту и текст о госцованю представительох Школи зоз Попраду у Руским Керестуре.

Рубрика Нашо места з векшей часци пошвецена Манифестациї Днї керестурскей паприґи, хтора отримана у Руским Керестуре, пише и о опасним одпаду у жабельскей општини, помоци согражданки хтора жиє у Руским Керестуре, а зоз Росиї є. Ту и текст-апел гражданом же шлїдуюца акция даваня креви будзе 23. авґуста у Руским Керестуре.

На бокох Економиї пише о Дньох керестурскей париґи, та ту розгварки зоз паприґарами, и другима госцами на тей манифестациї. На бокох Култура и просвита текст о активносцох Руского културного центру у Новим Садзе, о роботи Оддзелєня за русинистику филозофского факултету Универзитета у Новим Садзе же маю штверих студентох на основних студийох. У Шидзе отворена нєзвичайна вистава малюнкох Иґора Шандора.

Дружтво пише о леґату Мирона Жироша хтори постхумно придати до библиотекох. На бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз фамелию Надьових, Джамбасових зоз Руского Керестура. На Духовним боку тексти о Кирбаю у Шидзе, пошвецаню маковейскей води и Преображеню у наших церквох, и о тим же церква Старим Вербаше обнавя дзвони.

На бокох Спорту Сорочково браца Михайло и Никола хтори успишни спортисти зоз Беркасова – єден фодбалер, други рукометаш. Фодбалски клуб „Русин” зоз Руского Керестура, прешвечлїво победзел на початку сезони.

Тема додатку Дом и фамелия Медзинародни дзень младих. Горуци тепши стандардна рубрика дзе рецепт за торту зоз бундавкох и шалату зоз ґереґи.