У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицетим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк, увага дата Позарядовей схадзки Националного совиту Руснацох, хтора 21. юлия отримана у Руским Керестуре.

На бокох Нашо места вецей о Медзинародним волонтерским кампу хтори ше од 14. по 27. юлий отримує у Руским Керестуре. Диждж хтори виратовал житарки, єдна з темох у рубрики Економия.

На бокох Култура и просвита фокус на Ювилейней 45. Културней манифестациї „Коцурска жатва”, хтора у викенду за нами отримана у Коцуре. Праве тей подїї дати найвекши простор у наших новинох.

У рубрики Людзе роки живот представени др Иван Кухайда, специялиста торакалней хирурґиї. У рубрики Духовни живот напис о новим будинку парохиї у Беркасове хтори пред законченьом.

На бокох спорту вецей теми, а найвецей о фодбалу и прихтуюцих змаганьох пред нову сезону.

У тим чишлє додаток „Литературне слово”.