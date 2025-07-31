У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец першим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о тим же Покраїнска влада опредзелєла 3 милиони 500 тисячи динари за оправку закрица на Доме култури у Руским Керестуре.

У рубрики Нашо места тексти о роботох у дзецинскей загардки „Цицибан” и сходу 50 роки од законченя основней школи у Руским Керестуре, о роботнї у пустованю волни хтору орґанизовало Здруженє женох Бикичанки и манифестациї „Златни котлїк” у Жаблю. У рубрики Економия тексти о тим же Покраїнски секретарият за польопривреду додзелєл контракти за опрему за наводньованє, о урожаю жита у Шиду и о вандализму на полю у Дюрдьове.

У рубрики Култура и просвита тексти о 43. Лемковскей ватри у Ждинї, о Фестивалу европского филма на Паличу, на хторим указани и филм Михайла Планкоша, и о 21. Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова, хтора отримана у Ґосподїнцох. На бокох Людзе, роки, живот представена Ирина Задрипко з Бачинцох, а у рубрики Дружтво Наташа Джуня, интернационални кинолоґийни судия зоз Сримскей Митровици.

У рубрики Духовни живот тексти о кирбаю у Новим Вербаше и новому парохови у Бачинцох. На Спорту тексти о змаганю у спортским риболову у Бачкей Паланки и о 52. Ноцним турниру у малим фудбалу у Руским Керестуре.

Од додаткох у тим чишлє Мозаїк и Дикица.