У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 36. числу новинох „Руске слово”, на бокох Тижньовнїка, интервю з министром за людски и меншински права и дружтвени диялоґ – Демом Беришом.

У рубрики Нашо места текст о 12. Ґулашияди у Дюрдьове хтору орґанизовали ловаре. Розгварка з Мирославом Дротаром з Коцура о тлачидби слунечнїку зазначена на бокох Економия.

У Републики Горватскей отримана Културна манифестация „Миклошевци 2025”, хтора того року озаначела два ювилеї, а вецей на тоту тему на бокох Култура и просвита.

У рубрики Дружтво интересантни напис о квецу марунка. На бокох Духовни живот о преслави Кирбаю у Коцуре, Индїї и Бикичу.

На Спортских бокох Мемориялни турнир у фодбалу „За Мариа”, хтори отримани у Дюрдьове, док у Руским Керестуре закончени Турнир у баскету „3 на 3”.

И у тим чишлє на бокох Интермеца представени нашо музичаре, з тей нагоди Уна Молнар зоз Дюрдьова, алт и лирски колоратурни сопран.

Додатки у новинкох Дикица и Мозаїк.