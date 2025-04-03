У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 14. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о схадзки о инициятиви за отверанє цалодньовей ґрупи руских дзецох предшколского возросту у Новим Садзе, хтору зволал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох

У рубрики Нашо места тексти о схадзки о квалитету води у Руским Керестуре и о студентских протестох у наших местох.

На бокох Економиї текст о ярнєй шатви у Шидзе, а у рубрики Духовни живот текст о чуваню духовного маєтку, тє. о нащиви нащого владики кир Георгия Джуджара и кардинала и надбискупа Беоґрадскей надбискупиї Ладислава Немета Покраїнскому заводу за защиту памятнїкох култури у Петроварадину.

У рубрики Култура и просвита тексти о представох хтори виведзени у рамикох тогорочного 57. Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї, о концерту тамбуровей музики у Дюрдьове и нащиви школярох осмей класи з Основней школи „Петро Кузмяк” у Швайцарскей.

У рубрики Людзе, роки, живот представена Мелания Дудаш зоз Дюрдьова. На Спорту тексти о фодбалских и рукометних стретнуцох у наших местох, як и о змаганьох у атлетики и столним тенису.

Од додаткох у тим чишлє вишли Мозаїк и Дикица.