Нови активносци у Малей роботнї

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре, после кратшей паузи през жимски одпочивок, ознова мож видзиц вредни руки наймладших котри активни у „Малей роботнї” и чуц їх весели и щири шмихи.

Дзеци котри ше уж вецей мешаци поряднє ту сходза и вєдно зоз Милку Фейсову, котра и водзи „Малу роботню”, правя рижни ручни роботи. Зоз бешеду, друженьом, у приємней атмосфери дзеци штрикаю, правя рижни прикаски, декорую предмети зоз декупаж технїку, а потим шицко тото предавяю на числених манифестацийох и вашарох на котрих участвую. Пенєж котри заробя з тей нагоди унапрямую тим котрим помоц найпотребнєйша, та окрем же су вредни, тоти дзеци и вельки гуманитарци.

Активносци у тим року почали зоз вишиваньом. По Милкових словох, дзеци ше крашнє забавяли, а попри того и учели схопносци вишиваня.

За тоту нагоду „Мала роботня” достала донацию сладких и сланих лакоткох, та зоз подзековносцу на тим ґесту, шицки вєдно уживали и ище веселше окончовали свойо активносци, вишивали, бешедовали и препровадзели наисце квалитетни час вєдно.