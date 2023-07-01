Нови часи старого городу (III)

После трох дньох у главним городу Ческей ше опитаце, а дзе ту Чехи? Ясне вам чом нє жию у самим центре, же нє ходза на пиво там дзе то туристом наменєне, и же нє єдза по найдрагших ресторанох, и кед ше лєм кус далєй прешейтаце, препознаце их. Скромнєйши су, нє оганяю анї найновшу моду, вредни су, алє нє так же за одпочивок нє знаю. Вони нє понагляю як тоти цо пришли до Праги за викенд, и хторим остало нащивиц ище даскельо атрактивни места пред одходом.

Кед ше у Праги з даским сцеце догвариц дзе ше найдзеце пред тим як шеднєце даґдзе при кафи, або пиву, часто вам предложа „найдзме ше при коньови”, єднак так як цо гуторя и Беоґрадянє у своїм варошу, з тим же ше у Праги дума на статуу Святого Вацлава на коню.

Вон символ Вацлавскей площи хтора, правда, баржей здабе на булевар, алє є место важних историйних збуваньох. На нєй жителє Праги дочекали стварянє новей держави, док у новей ери праве на тим месце отримани масовни демонстрациї процив комунистичного режиму концом 80-тих рокох прешлого вику.

ЯН ПАЛАХ ВОШОЛ ДО ЛЕҐЕНДИ

Национални музей ше припатра на цали тот огромни простор, на площу. Опрез нього ше у януару 1969. року запалєл чески студент Ян Палах хтори протествовал пре совєтску окупацию Чехословацкей хтора почала даскельо мешаци пред тим. З тим цо зробел сцел осудзиц совєтске гартушенє Прагскей яри 1968. року и претаргнуц якуш летарґию у хторей ше теди нашли Чехи и Словаци. Хованє того 20-рочного студента претворело ше до велького протесту процив тедишнєй политичней ситуациї, и по дзепоєдних податкох 600 000 людзе у цихосци крачали на теметов випровадзиц го. На месце дзе ше студент запалєл нєшка спомин место, видзвигнути бетоново коцки, и гоч прешло вецей як пол вика од траґедиї, и нєшка там велї людзе з цалого швета паля швички и зохабяю квеце.

ЛЕНОНОВ МУР

Єден обични мур достал назву Ленонов кед го 1980. року єден фан Джона Ленона омальовал з ґрафитами на чесц спомнутей музичней икони хтори истого року забити у Нюйорку. Тот бунт власци препознали як бунт младих хтори им упутени, та мур пребилєли. Ютре рано мур бул ознова омальовани, и тота урбана война медзи єднима и другима длуго тирвала.

Мур постал символ любови, шлєбоди и одпору тедишньому режиму, понеже и Леноново писнї часто велїчали шлєбоду. За велїх алфа и омеґа Битлсох, Джон Ленон у Ческей 70-тих рокох прешлого вику бул хтошка хто през свойо писнї дзвигнул глас за шицких, на першим месце за людске достоїнство, же би ше шлєбодно жило, без огради, без гранїцох, же би кажде мал право думац иншак… Мур постал место зазберованя младих под час студенских протестох и нєпреривно менял свой випатрунок.

БУДИНОК ХТОРИ ТАНЦУЄ

То єдно сучасне покус нєзвичайне зданиє хторе настало на побрежю Влтави у периодзе од 1994. по 1996. рок. Проєктовал го америцки архитекта Френк Ґери, а на початку є наволани „Фред и Джинжер” по познатей филмскей танцошскей пари Фреду Астеру и Джинджер Роджерс. У стилу необарока и неоґотики и Art Nuova, будинок хтори танцує наисце нєзвичайни, но його технїчни ришеня и нєшка остали предмет явней дебати.

У будинку ше находза даскельо мадзинародни компаниї, горе и модерни французки ресторан, а з будинку ше пресцера и прекрасни попатрунок на город.

КАФКОВА ГЛАВА

Франц Кафка, єден з найзначнєйших писательох 20. вику инспировал и уметнїка Давида Черного же би ше уж у новшим чаше у Праги нашла скулптура Кафковей глави хтора чежка 45 тони, составена зоз штерацец двох челїчних дискох хтори ше нєпреривно обрацаю и трансформую. На концу тоти блїщаци плочочки ше поскладаю так же би кажде могол видзиц як випатрала Кафкова твар, алє лєм на кратко, бо ше шицки диски ознова почню доокола обацац раз на єден, а вец и на други бок.

У Праги мож уживац и у музею Франца Кафки и у нїм дознац скоро шицко цо вязане за його живот и дїло.

Ресторани, готели и тарґовински центри у главним городзе на єдним месце згуснути и то праве на Вацлавскей площи, гоч их єст, так повесц, скоро у каждей улїци и улїчочки. Шицко мож обисц пешо, правда, нє за єден дзень, та анї за штири, алє Чехи з превозом нє маю бриґи, понеже под жему метро и раз два ше сцигнє гоч на хтори край того велького варошу.

Кед би Ян Палах нєшка жил, дакедишнї студент на Универзитету за економию би мал 83 роки. И кед би стал на истим месце, опрез Народного музею, там дзе ше пред вецей як пол вика случела траґедия, и кед би ше припатрал на прекрасну Вацлавску площу, мал би ше у чим цешиц. Уживал би у краси и шлєбоди єдного мирного городу – у своєй Праги.

ПОРЦОЛ И КРИШТАЛЬ НЄ ТУНЇ Сувенирнїци у центру на каждим крочаю, алє кед ше сце з Праги дому принєс даяки сувенир, а ориґинални и прави чески, вец то скло, порцол и кришталь, праве тото по чим Ческа децениями позната. Гнїваю ше домашнї на русийски бабушки и китайску и другу туню мануфактуру и гваря же им то надрилєне, алє су нємоцни и нє можу ше тому одупрец як и у гоч котрим векшим варошу у хторим туризем єден з важних конарох привреди. У велїх дутянох ше предава, так повесц, шицко цо мож справиц зоз скла, прекрасни порцолови шольки и шольочки, танєри, а од прекрасних погарох и кристалних вазнох и лапмох, розум да станє. За шицко спомнуте заш лєм треба мац глїбшу кишенку.

(Конєц)