Нови часи вимагаю и нови приступ у ученю и викладаню

Кед ше сце и кед єст дзеки, вец у своїм фаху єст вше дацо нове цо мож научиц, усовершовац ше и преношиц нови знаня школяром, алє и людзом хтори за тото зацикавени. Єден з таких и Зденко Лазор, професор русийского и руского язика зоз Бикичу, хтори русийски язик преподава у Ґимназиї „Сава Шуманович” у Шидзе.

Зденко Лазор закончел Филолоґийни факултет у Банялуки (видвоєне оддзелєнє), основни студиї 2018. року, а мастеровал 2020. року на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе. Вон уж на єден завод преподавал у спомнутей ґимназиї у Шидзе, а тиж и русийски язик школяром у основней школи у Ердевику. Окрем того же школяром преноши свойо знанє, Лазор ше и сам нєпреривно усовершує.

– Любим буц активни и здобувац нови знаня и по тераз мам вецей як 40 припознаня о законченим усовершованю гоч слово о педаґоґиї, алє и диґитализациї у просвити. Шицко то обласци у хторих мож вельо того научиц, а циль же би школяре учели на сучасни способ. Часи таки же ше учи лєм зоз кнїжки и усного викладаня професора, а информацийно-технолоґийна комуникация потребна каждому хто роби, нє лєм у просвити. Хаснованє мейлу, дружтвених мрежох, ПДФ формату и презентованє ґрадива на сучасни способ – то наша терашньосц и будучносц – прешвечени млади професор.

Зденко лєм у Ґимназиї у Шидзе преподава коло 150 школяром, а тиж и коло 70 основцом у Ердевику. Вон толкує же настава так унапрямена же би школяре здобуте знанє могли запровадзиц у пракси и же би розвивали компетенциї, сами виглєдовали окреме за тоту обласц и напрям за хтори ше опредзелєли. Так и у язику и у литератури, тот хто сце, вше може научиц ище дацо вецей, нєшка му тото оможлївене и на интернету.

Планує виглєдовац

И сам Лазор нєпреривно роби, учи и усовершує ше. Участвовал на вецей медзинародних конференцийох, хтори орґанизовала Русийска Федерация и на хторих було слова о фразеолоґиї як способе комуникованя, алє и о наукових виглєдованьох линґвокултуролоґийного концепту.

– З тих обласцох сом достал 10 медзинародни сертификати и то од 2017. року по нєшка, а плануєм закончиц другу часц фахово-наукового виглєдованя о Славянох. Ту будзе вецей, такволаней, теренскей роботи з цильом же бим позберал тото цо зачуване од старих обичайох при Руснацох, Сербох, Словацох, Горватох и Болгарох. Интересантне тото же, наприклад, и Словаци и Руснаци пестую обичай „майово древко”, алє ту и обичаї на Крачун, та и други швета и обичаї хтори по нєшка зачувани – гвари Лазор.

Наш собешеднїк предлужує бешедовац о тим цо планує, а то же би любел поровнац сербску и руску културу и духовносц у сотруднїцтве зоз колеґом Николом Лакичом, вироучительом з Ердевику. Будзе ту надосц роботи, гвари вон, треба ше озбильно порихтац, почац од историї, историяту церквох, кнїжкох и календарох…

Любитель кнїжкох, Лазор, Народней библиотеки „Симеон Пищевич” у Шидзе подаровал вецей як 200 кнїжки, наздаваюци ше же дахто пренайдзе тото цо му интересантне.

А кед слово о прекладаню, Зденко окончує и урядову длужносц прекладателя з русийского язика. Тоти роботи окончує за потреби полициї, а тиж и вше кед треба прекладац у правосудстве, односно у судским поступку.

Вше ма нови идеї

Кельо Лазор активни потвердзує и факт же його мено спомнуте вецей як 30 раз у COBISS- у, а дзечнє є порихтани лекторовац и по тераз вилекторовал вецей як 20 романи. Вон и сам твори и по тераз написал три самостойни кнїжки, єдну у коавторстве, а коавтор є и брошури Музею Войводини.

– Заплановане же би ми вишла з друку и штварта самостойна кнїжка есейох, котра поробена на сучасни електронски способ. Чловек якошик вше чежи крачац напредок и ма нови идеї цо би могол писац и цо твориц, та так и я. Часто ме якашик творча енерґия цага у тим цо любим и у чим уживам – гвари професор Лазор.

Припознава наш собешеднїк же ма вельо обовязки и пре нїх нє може так як скорей буц активни у КПД „Иван Котляревски” у Бикичу, алє вше кед ма шлєбодоного часу дзечнє є порихтани помогнуц. Велї знаю же Лазорови роками нє було чежко пре роботу або други обовязки з Бикичу до Шиду и назад одходзиц и пешо кед требало, а нєшка на авту може частейше пойсц, одбегнуц, цо му вельо олєгчало окончовац роботу и велї други обовязки. Нє таї же люби путовац.

Кед є дома у Бикичу гвари же вше єст и даяки роботи по обисцу, алє и шлєбодни хвильки хтори препровадзує так же одпочива вєдно з мацеру Жельку и братом Златком.

Богате членство

И попри порядней роботи и обовязкох, Зденко Лазор член Червеного крижу як и Сербского литературного клуба „Милош Црнянски” у Шидзе, Литературного клуба „Мост” зоз Моровичу, Литературней заєднїци у Шидзе, а член є и Здруженя Сербско- русийского товаришства, тиж у Шидзе.