Нови Церковни одбор у старовербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше нєдавно формовани нови Церковни одбор тей парохийней заєднїци.

Пред парохом старовербаским о. Алексийом Гудаком и шицкима вирнима на святочносци под час Велькей Служби Божей пришагали члени нового Церковного одбору – Мирослав Уйфалуши, Велемир Миклош, Томица Арваї, Владо Папуґа, Владимир Бульчик, Иван Скубан, Давор Сабо, Иґор Бесерминї касир и Владимир Будински предсидатель. На фотоґрафиї зоз новима одборнїками и двоме одборнїки зоз предходного зволаня Мирослав Загорянски и Славко Ґайдош.

Члени нового Церковного одбору з пришагу на себе превжали вельку одвичательносц у наиходзацих рокох и обовязали ше на вирносц старовербаскому Храму. Одборнїки пришагали же тоту длужносц буду окончовац вирно и совисно як найлєпше знаю и можу, же ше буду старац о церковним маєтку и коло церкви, тримаюци ше Статуту Церковного одбору, а з помоцу Божу.