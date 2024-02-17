Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (PDF) за фебруар 2024.

НОВИ САД – Найновши обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), можеце зняц на тим линку.

У списку єст 164 наслови кнїжкох од 1995. по 2024. рок, а виражени и цени попусту од 30 одсто. Найновши наслови вишли у фебруару 2024. року. Новши дзецински кнїжки маю назначени возрост за котри су наменєни и мена авторох текстох и илустраторох.

Найвецей кнїжки – 68, цо скоро половка, вишли за остатнї шейсц роки. У е-Каталоґу наведзени и наслови кнїжкох котри розпредати, а то 11 углавним новши виданя за дзеци и сликовнїци, алє и популарни публицистични и етноґрафски виданя. Медзи нїма „Мацерова руска кухарка”, „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки”, „Розваляни салаш” и „100-рочнїца Фодбалского клубу ‘Русин’ (1923–2023)”.

Дзепоєдни з нїх мож безплатно зняц у ПДФ формату зоз нашей кнїжкарнї, односно зоз сайту НВУ „Руске слово”.

Кнїжи НВУ „Руске слово” мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383, або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.