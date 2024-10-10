Нови емисиї на Радио програми по руски РТВ

НОВИ САД – На пияток, 11. октобра, на Радио програми по руски, на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, у термину на 12:30 до 13:30 годзин почнє емитованє новей емисиї „Горизонти”, а на 13:30 до 14 годзин емисиї „Ґу викенду”.

Жимска програмска шема на трецей програми радия Радио-телевизиї Войводини почала 7. октобра, а Редакция рускей програми радия порихтала и нови емисиї.

На пияток, 11. октобра, у термину на 12:30 до 13:30 годзин будзе емитована нова емисия „Горизонти”. У тей емисиї буду рижни теми хтори слухачом преширя попатрунки на швет у нас и коло нас. Слова будзе о правних питаньох, конкурсох, проєктох, бизнису… Будзе ше путовац по швеце, а дотхнє ше и еколоґийни теми. Емисию буду водзиц Владислава Гарди Костич и Єлена Дудаш. За музику задлужени музични редактор Мирослав Пап.

У першей емисиї „Горизонти” призначена розгварка зоз покраїнску омбудсманку, а приповедац ше будзе о правох дзецка, о Дзецинским тижню, тиж нащивени и Фестивал квеца.

Емисия „Горизонти” будзе емитована кажди пияток на 12:30 годзин, а послухац ю годно и одложено на сайту Радио-телевизиї Войводини у часци Одложене слуханє.

На пияток, 11. октобра, у термину на 13:30 до 14 годзин почнє ше зоз емитованьом емисиї „Ґу викенду”. У тей емисиї буду предклади кадзи мож пойсц за викенд, яки єст подїї по наших местох и цо ше случує у нашей заєднїци, а и вообще. Емисию „Ґу викенду” ше емитує кажди пияток на 13:30 годзин.